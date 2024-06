Freundeskreis Botanischer Garten Düsseldorf Freundeskreis feiert ehrenamtliches Engagement

(sime) Per Schnitzeljagd ging es für Kinder und Erwachsene am Samstag durch den Botanischen Garten an der Uni Düsseldorf, bei einer Führung konnten sie Bäume für Baumpatenschaften sehen und in der Orangerie wurde das 40-jährige Bestehen des Freundeskreises Botanischer Garten dann auch musikalisch gefeiert. Dort wurden auch langjährige Mitglieder geehrt und interessante Vorträge gehalten.