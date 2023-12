Euro 2024 in Düsseldorf „Wir freuen uns auf tolle Spiele“

Düsseldorf ist einer der zehn Austragungsorte des Turniers, das vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 stattfinden wird. Fünf Spiele werden in der Arena ausgetragen: Neben drei Vorrundenspielen sind dies ein Achtel- und ein Viertelfinale. Österreich trifft am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich, die Slowakei am 21. Juni auf den Sieger der Play-offs B (Bosnien-Herzegovina, Israel, Ukraine oder Island), am 24. Juni spielen Albanien und Spanien gegeneinander.