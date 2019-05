Familienplaner für Düsseldorf : Aktionen für kleine Künstler und ein unverständliches Murmeltier

Unter anderem gibt es eine spannende Führung durch das KIT (Kunst im Tunnel). Foto: Nicole Lange

Düsseldorf In den kommenden Tagen gibt es viele Angebote zum Mitmachen für Kinder.

Von Ralph Kohkemper

Minimix-Workshop Überall auf der Welt entwickeln Künstler neue Ideen und gestalten oft überraschende und außergewöhnliche Kunstwerke. Im Programm Minimix machen sich Kinder auf die Suche und verfolgen diese Spuren quer über den Globus. Willkommen sind alle Kinder ab zwei Jahren und ihre erwachsene Begleitung. Das Angebot der Kunstsammlung NRW in Kooperation mit der Diakonie Düsseldorf findet am Dienstag, 21. Mai, von 10 bis 12 Uhr am Grabbeplatz 20 statt. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 0211 8381-204 oder per E-Mail an service@kunstsammlung.de.

Kann ich auch! Hier kommen die Kleinen ganz groß raus! Das Kleine Studio K 21 wird zum Atelier für Nachwuchskünstler. Dort kann gemalt, gedruckt, gebaut, geformt, geklebt und geknetet werden. Nach dem Motto „Kann ich auch“ experimentieren die jungen Teilnehmer ganz selbstbewusst mit den Materialien der „großen“ Kunst und lernen spielerisch deren Themen und Ausdrucksweisen kennen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 21. Mai, um 16 Uhr an der Ständehausstraße 1 statt. Infos unter Telefon 0211 8381204.

Keiner versteht das Murmeltier In Kaspers Heimatstadt Zipfelhausen ist ein neuer Nachbar eingezogen: das Murmeltier. Es lebt recht zurückgezogen, im Vorbeigehen nickt man sich höflich zur Begrüßung zu, aber niemand hat wirklich Kontakt zu ihm. Außerdem weiß keiner so recht, wo es hergekommen ist. Die Bewohner glauben jedoch, dass es aus einem fremdartigen Land sein muss, denn jeder Gesprächsversuch scheitert. Keiner versteht das Murmeltier. Was will es bloß? Eine Produktion der Puppenbühne Bauchkribbeln für Kinder ab drei Jahren am Sonntag, 26. Mai, um 11.30 Uhr und 15 Uhr im Theatermuseum. Eintritt ab sechs Euro, Infos unter Telefon 0211 8996130.

Architekturführung für Kinder Kinder und Besucher können das KIT (Kunst im Tunnel) einmal von einer ganz neuen Seite erleben. Der unter- und oberirdische Rundgang erlaubt den Blick hinter die Kulissen des Ausstellungsraumes. Für Kinder von sechs bis 13 Jahren am Samstag, 25. Mai, von 13 bis 14.30 Uhr am Mannesmannufer 1b. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an bildung@kunst-im-tunnel.de oder Telefon 0211 86393451. Weitere Informationen unter www.kunst-im-tunnel.de.