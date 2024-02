Freizeittipps für Düsseldorf Jazz, Theater und Tanz in der letzten Februarwoche

Filmvorführung In „Labyrinth of Dreams“ hegt die junge Schaffnerin Tomiko einen schweren Verdacht gegen einen Kollegen. Regisseur Gakuryu Ishii verbindet in dem 90-minütigen Film Melancholie mit Agression. Wer das nicht verpassen möchte, kommt am Donnerstag um 20 Uhr in die Filmwerkstatt, Birkenstraße 47. Eine Karte kostet 8 Euro.