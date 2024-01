Freizeittipps für Düsseldorf Veranstaltungen am Wochenende in Düsseldorf

Karneval Die Session 2023/24 ist in vollem Gange. Diverse karnevalistische Veranstaltungen stehen entsprechend auch an diesem Wochenende an. So wird am Samstag in Niederkassel die Tonnenbauerkürung ab 19.11 Uhr in der Aula des Comenius-Gymnasiums stattfinden. Der Eintritt kostet 33 Euro. Im Haus Gantenberg, Prof.-Dessauer-Weg 30, ist am Sonntag um 11.11 Uhr der Neujahrsempfang der KG Düsseldorfer Radschläger 1880 e.V., Tickets gibt es per Mail an ralf-pietrusiak@t-online.de. Weitere Veranstaltungen sind unter www.helau.cc/de/veranstaltungen-522.html aufgeführt.