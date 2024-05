Freizeittipps für das Wochenende in Düsseldorf Fernost-Flair, Schlemmen und musikalische Klänge

Fischmarkt Einkaufen, schlemmen und genießen. Bereits der dritte Fischmarkt in diesem Jahr findet am Sonntag am Tonhallenufer in Düsseldorf statt. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher über den Markt schlendern und viele alteingesessene, aber auch neue Stände besuchen und zu Musik, vom Band oder live, tanzen.