Freizeit-Tipps für Düsseldorf : Tierisch gute Sommerferien im Aquazoo Löbbecke Museum

Düsseldorf Vom großen Krabbeln bis zum Überleben unter Wasser: Den jungen Besuchern werden in einem Ferienraum Workshops zu unterschiedlichen Themen geboten.

Öffnungszeiten Der Ferienraum ist vom 29. Juli bis 9. August wochentags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Vom 16. Juli bis 21. August gibt es eine ganze Reihe an Ferienaktionen. Eine Anmeldung ist unter 899 61 57 erforderlich.

Von Dienstag, 16. Juli, bis zum Sonntag, 21. August, können Kinder nach telefonischer Anmeldung auch an speziellen Ferienaktionen teilnehmen. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen:

Donnerstag, 18. Juli, 9 bis 12 Uhr, ab 9 Jahren: Ein gutes Tierfoto zu „schießen“, ist gar nicht so einfach. Mit etwas Anleitung werden die Kinder tolle Bilder machen und besprechen. Eine Digitalkamera muss mitgebracht werden.

Donnerstag, 25. Juli, 9 bis 12 Uhr, ab 8 Jahren: Was Wassertiere – vor allem Fische – brauchen, damit es ihnen in einem Aquarium gut geht, das können Kinder ab acht Jahren in diesem Workshop erfahren. Dazu werden die großen Aquarien im Aquazoo genau studiert. Gemeinsam richten die Teilnehmenden ein Zimmeraquarium ein, wie es zu Hause stehen könnte.