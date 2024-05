200 Helfer bei Aktionswoche Freiwillige sammeln über 100.000 Kippen in Düsseldorf

Eine besonders aktive Gruppe, die am Ende der Woche mehrere Säcke Zigarettenstummel ablieferte, waren die Geocacher, wie Umbach sie nennt. Die lose Gruppe, die sonst in und um Düsseldorf Geocaching betreibt, hatte schon in den vergangenen Jahren teilgenommen. „Wir waren jeden Tag mit zehn, zwölf Leuten unterwegs, jeden Tag woanders“, sagt Alice Nießen. Man wolle der Umwelt so etwas Gutes tun und entwickle mit der Zeit auch einen gewissen Ehrgeiz, möglichst viele Zigaretten einzusammeln.