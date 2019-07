Freizeit-Tipps : Sommerakademie mit 40 Workshops

Düsseldorf Die Open Studios bieten Gelegenheit zum kostenlosen Ausprobieren von verschiedenen Tänzen.

(RP) Ferienprogramm gesucht? Erstmalig bietet das tanzhaus nrw von Freitag, 09. August bis Sonntag, 18. August eine Sommerakademie mit mehr als 40 Workshops an. Das Angebot reicht von Urban Styles über Zeitgenössischen Tanz, Modern & Jazz Dance bis hin zu Salsa und Stepptanz. In den ein- bis sechstägigen Workshops, die sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Profis richten, können Tanzstile kennengelernt oder vertieft werden.

Das Haus steht nicht still und öffnet in der Sommerpause seine Türen: Neben vielen bekannten Dozenten des tanzhaus nrw sind auch einige neue Gesichter mit dabei. Deborah Smith-Wicke unterrichtet „Zeitgenössischer Tanz mit Elementen des Kung-Fu“, Rayboom ist zurück mit „HipHop Basics“ und „HipHop Experimental“, und Zohair Zouirech lädt zum „Salsa Bootcamp“ ein. Für alle ab 50: Carlinhos Batá bietet im brasilianisch inspirierten Workshop „All you can Dance“ verschiedene Tanzstile zum Kennenlernen an. Daneben wenden sich zehn Workshops an Kids & Teens aller Altersgruppen. Mit dabei: Kreativer Kindertanz, Pre-Ballett, Tanztheater sowie B-Girls & B-Boys. Das Professional Training richtet sich an fortgeschrittene Tänzer und Profis. Von Montag, 12.08. bis Samstag, 17. August gibt Jocelyn Alizart ein Ballett-Training; Gabrielle Staiger lädt von Montag, 12. August bis Freitag, 16. August zur zeitgenössischen Fortbildung „COACT Teacher Training“ ein. Die Open Studios, die Tage der offenen Tür mit vielen Kursen und Workshops zum kostenlosen Ausprobieren, finden am Samstag, 31. August und Sonntag, 01. August statt. Das neue Kurssemester beginnt am Montag, 02. August Alle Kurse sind unter www.tanzhaus-nrw.de buchbar.