Prozess in Düsseldorf : Freispruch nach angeblichem Autorennen auf der Kö

Düsseldorf Laut Anklage sollen zwei 22 und 27 Jahre alte Männer auf der Königsallee in Düsseldorf ein Rennen gefahren sein und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Das war ihnen vor Gericht aber nicht nachzuweisen.

Der Anklage zufolge waren die beiden Männer aus Willich, heute 22 und 27 Jahre alt, im Januar 2021 nachts mit ihren Autos in Düsseldorf unterwegs. Der Jüngere fuhr ein BMW 3er Coupé, der Ältere einen Kombi der Marke Audi. An der Ampel zur Blumenstraße hätten die Fahrer dann kurz nach Mitternacht ein Rennen gestartet – bei Grün seien sie mit quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren losgerast. Dicht hintereinander seien sie dann auf den Corneliusplatz zugefahren. Dort habe der BMW-Fahrer in der Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren und sei mit dem Heck ausgebrochen. Die Angeklagten hätten, so heißt es in der Anklage, absichtlich die höchstmögliche Geschwindigkeit aus ihren Autos herausholen wollen und dabei billigend in Kauf genommen, dass sie dabei andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen.