Kostenpflichtiger Inhalt: Natur in Düsseldorf : Freilaufende Hunde reißen Rehwild

Jagdaufseher Heinz Bangert vor einer Wiese am Ratinger Weg, die sich als größere Auslaufzone für Hunde anbieten würde Foto: Marc Ingel

Düsseldorf In Düsseldorf-Ludenberg hat sich ein Hund in ein Reh verbissen, es musste getötet werden – kein Einzelfall, wie der Jagdaufseher erklärt. Große Auslaufflächen in Waldnähe wären eine Lösung.