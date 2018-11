Urdenbacher Kämpe in Düsseldorf : Freilaufende Hunde stören Naturschutzgebiet

Regelmäßig sind im Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe Hundebesitzer mit ihren nicht angeleinten Tieren unterwegs. Das könnte ein Bußgeld nach sich ziehen. Foto: RP/Günter von Ameln

Düsseldorf Geografie-Studenten befragten im Sommer 587 Besucher der Urdenbacher Kämpe im Süden Düsseldorfs. Professor Boris Braun stellte jetzt die Ergebnisse vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Besucher der Urdenbacher Kämpe empfinden das Renaturierungsgebiet am Alten Rhein als ein Stück „Wildnis“, weil der Mensch dort nur sehr wenig eingreift. Sie sind auch mehrheitlich der Ansicht, dass die Ausbreitung nicht heimischer Pflanzen und Tiere ein natürlicher Prozess sei und vom Menschen nicht rückgängig gemacht werden sollte.

Und die Spaziergänger wollen nicht am Zugang zu diesem geschützten Gebiet gehindert werden. Dies sind die wesentlichen Ergebnisse einer Besucherbefragung durch Geografie-Studenten der Universität Köln mit ihrem Professor Boris Braun von Juni bis September in der Urdenbacher Kämpe.

Info Altrhein ist natürlicher Hochwasserschutz Hochwasserschutz In der Urdenbacher Kämpe darf der Rhein noch seine Aue überfluten und wird nicht durch Deiche daran gehindert. Das ist natürlicher Hochwasserschutz für die Städte stromabwärts, denn die Wassermassen werden in der Aue zurückgehalten. Informationen Unter der Adresse www.auenblicke.de gibt es im Internet viele Informationen.

„Wir wollten drei Jahre nach der ersten Befragung wissen, wie die Leute die Renaturierung bewerten“, erklärt Braun. Hier einige Erkenntnisse:

Besucherstruktur: An vier Stellen befragten die Studenten insgesamt 587 zufällig gewählte Passanten ab zwölf Jahren. Das Durchschnittsalter betrug 51 Jahre. Mehr als ein Drittel hat einen Hochschulabschluss. Die Hälfte der Befragten besuchen mindestens einmal wöchentlich die Kämpe, 15 Prozent gar täglich. Der Anteil an Besuchern aus angrenzenden Ortsteilen Düsseldorfs oder Monheim lag bei 54,2 Prozent. „Die Anwohner fühlen sich inzwischen durch die steigende Zahl auswärtiger Besucher gestört“, so Braun. Auf Grundlage ihrer Zählungen schätzten die Studenten die Zahl der täglichen Besucher in der Kämpe auf 340, die der Hunde auf 65.

Foto: Klaus Weber 4 Bilder Der Fotograf der Urdenbacher Kämpe

Einstellung zu „Wildnis“: „Viele Menschen haben bei dem Stichwort ,Wildnis‘ exotische Bilder vom Regenwald oder der Savanne im Kopf“, sagt Braun. Für 72 Prozent der Befragten komme aber schon der renaturierte Altrheinarm ihrer Vorstellung von Wildnis nahe. Und obwohl sie schätzen, dass hier der Mensch die Natur sich selbst überlässt, wollen sie nicht, dass hierzu jeglicher Zugang unterbunden wird, damit die Natur noch ungestörter ist. „Natur muss für die Menschen sichtbar und erlebbar sein“, sagt Braun.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Der Sommerdeich komme dem Bedürfnis nach einem geordneten Rahmen für das Naturerlebnis – wie in einem Guckkasten – entgegen. „Uns hat überrascht, dass die Menschen die Ansiedlung ursprünglich nicht hier heimischer Tiere und Pflanzen, wie der Nutria, positiv betrachten und sich gegen eine Entnahme aussprechen.“ Zudem werde der Umstand, dass in absehbarer Zeit wegen des nassen Bodens viele Pappeln absterben werden, noch nicht als Sicherheitsproblem angesehen. „Das gewohnte Landschaftsbild wird aber wegbrechen“, so Braun.

Landschaftsbilder: Anders als 2015 sollten die Besucher Landschaftsbilder bewerten. Als „schön“ empfinden die Menschen den Alten Rhein und den Auenwald. „Dass wir eine Landschaft mit Wasser bevorzugen, liegt wohl in unseren Genen, weil Wasser lebensnotwendig ist. Die deutsche Liebe zum Wald ist wiederum ein Ergebnis der romantischen Dichtung“, so Braun. Ihn habe gewundert, dass die für die Kämpe typischen Obstwiesen und Felder in puncto Naturnähe und Erholungswert eher schlecht abschnitten.