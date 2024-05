Als freie Traurednerin in Düsseldorf Katja Nörenberg begleitet Paare auf dem Weg zum Ja-Wort

„Authentizität ist das A und O. Ich möchte die Geschichte am großen Tag gefühlvoll rüberbringen.“ So bestehen ihre Reden aus zwei Parts. Erst geht sie auf das Kennenlernen bis zum Heiratsantrag ein, im Anschluss schickt sie das Brautpaar metaphorisch auf eine kleine Reise gepaart mit schönen wie herausfordernden Momenten in einer Ehe. „Ich versinnbildliche, dass es auch in einer Ehe Momente gibt, in denen man sich gegenseitig festhalten und füreinander da sein muss.“