Kultur in Düsseldorf Freie Szene kämpft weiter um mehr Platz

Der neue Standort bringe für die Künstler einen großen Vorteil mit sich, sagt Alexandra Schmidt. Sie ist Tänzerin und Vereinsvorsitzende. So sei vor allem die Nähe zum Hauptbahnhof hilfreich. Denn in den Ensembles sind auch internationale oder in anderen deutschen Städten wohnende Künstler vertreten. Die Kreativen seien dankbar, das Gebäude temporär nutzen zu können. Es fehle aber in den neuen Räumen an einer professionellen Ausstattung. So sei etwa der Boden für Tänzer langfristig nicht geeignet, erklärt Schmidt.