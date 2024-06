Mehr Gäste bei der Hitze Endlich viele Besucher in den Düsseldorfer Freibädern

In Lörick wurden am Donnerstag nun jedoch 3042 Besucher gezählt, insgesamt waren es dort 13.300 Gäste an 39 Öffnungstagen. Flingern folgt dahinter mit 2647 Besuchen am Donnerstag, 12.100 Gäste waren es an 58 Öffnungstagen. Das neue Freibad Benrath begrüßte am Donnerstag 1979 Besucher (gesamt 8200 Gäste an 27 Tagen). Das Rheinbad hat eine Sonderrolle. Dort wird je nach Prognose entschieden, ob am Folgetag geöffnet wird. Folglich gab es nur 5900 Besucher an 14 Öffnungstagen. 1722 kamen am Donnerstag.