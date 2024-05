„Es ist einfach bombastisch“ Düsseldorfer genießen den Beginn der Freibadsaison

Susanne, Kristina und Karin hatten ihre eigenen Getränke mitgebracht und genossen das Bad in der Sonne und das Bad im kühlen Nass. „Wir baden nicht nur, sondern schwimmen richtig“, so Kristina. „Bevor wir nicht ein oder eineinhalb Kilometer hinter uns gebracht habe, steigen wir nicht aus dem Becken.“ Das Trio richtete ein Lob an die Bädergesellschaft: „Es ist toll, dass die Bädergesellschaft es schafft, so viele Bademeister einzustellen, dass die Freibadsaison so früh beginnen kann.“