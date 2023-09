Schwimmen in Düsseldorf Freibad Flingern hatte die meisten Badegäste

Das Freibad des Allwetterbades Flingern hat es am Ende noch auf Platz 1 der Statistik geschafft. In das Allwetterbad kamen in diesem Jahr die meisten Badegäste, die Open-Air ins Wasser springen wollten. 83.268 Besucher stehen in der Schluss-Tabelle der Düsseldorfer Bädergesellschaft für die Freibadsaison in Flingern. Allerdings hatte auch kein Freibad so viele Öffnungstage wie das Bad am Flinger Broich, nämlich 129.