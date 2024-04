Vorfreude auf die Euro 2024 in Düsseldorf Freestyle-Fußball und Tanz mitten auf der Schadowstraße

Anlässlich der ab Juni auch in Düsseldorf stattfindenden Fußball-Europameisterschaft gibt es in der Stadt ein großes Kulturprogramm. Am Samstag, 20. April, feiert ein Tanztheaterstück mitten auf der Schadowstraße Premiere. Unter dem Titel „Spielrausch“ richtet sich die Performance an Zuschauer jeden Alters und ist kostenlos zu sehen.