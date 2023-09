Deal in der „Höhle der Löwen“ Investorin steigt mit 250.000 Euro bei Start-up für Mütter ein

In der aktuellen Staffel der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen” haben sich die Gründerinnen von „FreeMom“, Lena Pieper und Anika Schmidt, einen Deal gesichert. Die beiden haben sich auf die Vermittlung von ortsunabhängigen und familienfreundlichen Freelancing-Projekten zwischen selbstständigen Müttern und Unternehmen spezialisiert. Der Algorithmus bringe die richtige „Mompetenz” mit den gesuchten Projektanforderungen der Unternehmen zusammen und setzte sich so für mehr Vielfalt und Flexibilität in der Arbeitswelt ein, so die Idee.