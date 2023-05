Konzerte in Düsseldorf „Free:pop“-Festival gibt Künstlerinnen eine Bühne

Umso mehr freut Richmann sich auf das „free:pop“-Festival. „Bei free:pop werden weibliche Acts gebucht. Diese Sichtbarkeit ist goldwert und nicht zu unterschätzen“, sagt sie. „Ich glaube, allein dass wir alle schon so oft die einzige Frau waren, führt zu einer gewissen Dankbarkeit, wenn es mal anders ist.“ Richman ist bereits bei dem New Fall Festival an der Birkenstraße in Düsseldorf vergangenen Herbst aufgetreten und hat dort mit demselben Team gearbeitet. Das New Fall Festival setzt auf Chancengerechtigkeit und bemüht sich um ein ausgeglichenes Line-up.