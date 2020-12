Prinz Frederic nach Sturz in Düsseldorfer Krankenhaus : Ein Glas Champagner mit üblen Folgen

Düsseldorf Für gewisse Eskapaden ist Frederic Prinz von Anhalt ohnehin schon berühmt. Doch das dürfte selbst dem Salonlöwen etwas zu weit gegangen sein: Mit einer schweren Kopfverletzung wurde er in die Uniklinik Düsseldorf eingeliefert. Und die Frage schwebt im Raum: War etwa ein Glas Champagner schuld?

Frederic Prinz von Anhalt ist erneut in sein erklärtes Lieblingshotel, das Intercontinental an der Königsallee, eingecheckt. Dort erlebte er aber eine schlimme Überraschung: In der Nacht zu Donnerstag ist der 77-Jährige so übel gestürzt, dass er mit einer schweren Kopfverletzung in die Uniklinik Düsseldorf eingeliefert wurde. Das teilte seine Managerin am Donnerstagnachmittag mit.