Tipps für Hundebesitzer : Leckerlis und kalte Duschen

Den Gastronomie-Experten Markus Eirund zieht es mit seiner Französischen Bulldogge Charlotte an heißen Tagen ans Wasser. Foto: Privat

Pavetic Frauchen und Herrchen schwitzen bei der Hitze – und besonders deren Hunde. Düsseldorfer geben Tipps, wie sie und ihre Vierbeiner gut über den Sommer kommen.

Heiße und schwüle Tage liegen hinter uns und laut Wettervorhersage auch noch vor uns. Das ist nicht nur belastend und herausfordernd für uns Menschen, sondern auch für die Tiere. Düsseldorf ist bekanntermaßen eine Stadt mit vielen Hunden. Wir sprachen mit einigen Frauchen und Herrchen über ihre Lieblinge und wie sie ihnen bei diesen Temperaturen etwas Abkühlung verschaffen können. Der Rhein ist ganz offensichtlich eine Art Rettungsanker, überhaupt Wasser, und der Kreativität sind hier offenbar keine Grenzen gesetzt.

DJ Theo Fitsos lockt seinen Hund mit getrockneter Lunge ins kalte Wasser. Foto: Privat

Für DJ Theo Fitsos liegt die Lösung in greifbarer Nähe. Mit seinen Mischlingen Filos und Lakis geht er jeden Tag mehrmals an den Rhein. Herrchen macht es sich auf einem Klappstuhl gemütlich und streckt gemütlich die Beine in den Fluss. „Die Hunde sind nicht besonders wild auf kaltes Wasser, dafür aber sind sie todsicher wild auf getrocknete Lunge. Die schmeiße ich nur wenige Meter weit ins Wasser. Während die Leckerlis an der Oberfläche schwimmen, treibt es die beiden Hunde so schnell ins Nass, so schnell kann ich gar nicht gucken.“

Cida Klinkhammer duscht ihre Bella mehrmals täglich in der Badewanne. Foto: Privat

Bella heißt der Cockerspaniel von Cida Klinkhammer, Vorsitzende der Närrischen Marktfrauen. „Ich versuche, ganz wenig mit ihr rauszugehen. Sie liegt auch am liebsten im Haus im Schatten und auf dem kühlen Steinboden.“ Obwohl das Gute-Laune-Paket ein Cockerspaniel ist – und die fressen bekanntlich für ihr Leben gerne – „mag Bella an solchen Tagen nicht fressen, außer vielleicht etwas Hühnchen.“ Cidas Methode, um ihrem Hund etwas Kühlung zu verschaffen: „Nach dem Gassigehen hebe ich meine Bella immer in die Badewanne und dusche sie ab. Das mache ich wirklich mehrmals am Tag, wenn es so heiß ist. Und das hilft.“

Barbara Oxenfort ist gerne am Wasser, um ihrer Prune etwas Abkühlung zu verschaffen. Foto: Privat

Der Gastro-Berater und Immobilen-Experte Markus Eirund hat mit Charlotte ein besonders hitzeempfindliches Exemplar erwischt. Die Hündin ist eine Französische Bulldogge. Die Wärme macht dem Tier zu schaffen. „So gut es geht, versuche ich, mich mit Charlotte im Schatten aufzuhalten, möglichst in Wassernähe.“ Die Tiere suchen sich ihre kühlen Stellen. „Die Decke wird im Moment gemieden.

Lou Lou ist die Hitze egal, die Mexikanerin will einfach nur auf Nina Ensmanns Arm sein. Foto: Privat

Charlotte macht es sich auf dem Steinboden bequem oder auf der Terrasse oder auf dem Kachelfußboden, dabei liegt sie auf der Seite.“

Alex Iwan hat dieser Tage für ihre pelzige Emma immer ein nassen Handtuch griffbereit. Foto: Privat

Der neueste Clou und Charlottes Favorit: Eine Sprinkleranlage in Eirunds Garten. „Direkt in den Schauer zu laufen, das ist zu viel des Guten, aber sich in den nassen Rasen zu legen und von links nach rechts zu wälzen, das ist genau das Richtige für die Dame.“

Sabine Lahme lässt ihren Labradoren Franz und Shiva ihre Siesta. Foto: Privat

Sabine Lahme, psychologische Beraterin, Mediatorin und Frauchen von den Labradoren Franz und Shiva macht kleine Spaziergänge durch den kühlen Wald und weiß: „Bei diesem Wetter chillen sie gerne auf kalten Böden. Wie bei uns Menschen lasse ich unsere Tiere ihre Siesta halten.“ Das sei eine sehr gesunde spanische Tradition, die erwiesenermaßen viele Vorteile mit sich bringe. „Der Körper ist schon durch die Hitze aufgeladen genug und benötigt Ruhe, um sich zu erholen und zu regenerieren. Siesta ist sehr gesund.“

Die Gastronomin (Brasserie Stadthaus) und Jazz-Sängerin Barbara Oxenfort hat für ihren Flat Coated Retriever eine Dusche in ihrem Garten bauen lassen. Prune kann sich aber noch nicht so recht anfreunden mit ihr, „ich probiere gerade, sie mit Leckerlis unter die Dusche zu locken, wir üben noch.“

Morgens um 8 Uhr geht es für sie auf dem Mountainbike in Richtung Rhein und der Hund ist dann natürlich auch dabei. „Da geht Prune auch rein, natürlich immer schön am Rand.“ Der Hunger (und die Lust auf Salziges und Süßes) ist Prune bei der Hitze übrigens noch nicht vergangen: „Letztens machte sie sich über eine Sardinenbüchse her. Und Honig-Gläser kann sie auch öffnen“, erzählt Oxenfort lachend.

Ganz schön herausfordernd ist diese Hitze für Besitzer von sogenannten Großen Schweizer Sennhunden, denn die haben ein extrem dickes Fell. Die Kommunikations-Expertin Alexandra Iwan („Textschwester“) hat so ein Exemplar. „Emma ist gerade Nachtwandler; tagsüber liegt sie meistens in der Ecke und bewegt sich so gut wie gar nicht, bloß nicht zu viel Energie verschwenden.“ Was dem Tier tatsächlich sehr hilft, das ist ein nasses Handtuch auf dem Rücken und auf dem Kopf, „da merke ich direkt, wie meine Emma entspannter wird“.

Model und Schauspielerin Nina Ensmann muss jedes Mal lachen, wenn sie nach ihrem Hund gefragt wird und wie der mit den extremen Temperaturen klarkommt. „Ich habe einen vollkommenen Anti-Hund“, meint sie. „Das ist ein Chihuahua – ein lebhafter und verschmuster Hund. Und das ist eine mexikanische Rasse. Lou Lou liebt die Sonne und die Hitze, das macht ihr wirklich nichts aus“, erzählt Ensmann, die im Urlaub manchmal schon verwundert ist, dass Lou Lou entspannt mir ihr auf der Sonnenliege ausharrt. „Lou Lou ist jetzt 13, und sie hatte damit noch nie Probleme interessanterweise.“

Ab und an kommen Ensmann dann doch Zweifel und sie geht dann mit Emma in gut klimatisierte Räume oder versucht auch mal, sie ins Wasser zu bekommen. „Aber Madame rümpft dann eigentlich nur ihr Näschen, Hauptsache ist, sie ist in meiner Nähe.