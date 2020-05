Unfall in Düsseldorf : Frau wird am Hauptbahnhof von Straßenbahn erfasst

Frau wird am Hauptbahnhof von Straßenbahn erfasst

Unfall in Düsseldorf

Ein Rettungsteam versorgt die schwer verletzte Frau am Gleis 8. Die Spurensicherung untersucht nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Vor dem Hauptbahnhof Düsseldorf ist eine Frau von einer Straßenbahn erfasst worden. Sie ist mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall hat keine weiteren Auswirkungen auf die nachfolgenden Bahnen.

Um 15.45 Uhr ist in der Leitstelle der Notruf eingegangen: Am Konrad-Adenauer-Platz wurde eine Frau von einer Straßenbahn erfasst. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, ist die Frau schwer verletzt. Ob Lebensgefahr besteht, werden die weiteren Untersuchungen ergeben.

Am Gleis 8 ist die Frau im Haltestellenbereich von einem Zug der Linie 709, die in Richtung Neuss unterwegs war, angefahren worden, derzeit ist die Spurensuche am Unfallort.