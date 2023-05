Image-Wandel von Vera Geisel Von der früheren First Lady in Düsseldorf zum Topmodel?

Vera Geisel werden einige Lebensrollen zugeschrieben: Sie ist Rechtsanwältin, Mutter von vier Kindern, passionierte Joggerin, Charity-Botschafterin und war viele Jahre Düsseldorfs First Lady. An der Seite ihres Ehemanns und Ex-Oberbürgermeisters Thomas Geisel lernte die Öffentlichkeit sie kennen. „Wenn Sie so wollen, war das sicher schon einmal eine gute Schule, sich vor Publikum zu bewegen und trotzdem bei sich und vor allem gelassen zu bleiben“, sagt sie. Nun hat Vera Geisel interessante Pläne und dürfte – zumindest schon einmal in Düsseldorf – einen neuen Standard setzen. Denn vor ihr hat noch keine Ex-First-Lady versucht, eine Karriere als Model zu machen – und das mit 52 Jahren.