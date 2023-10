Lustiger Beitrag auf Facebook Scheidungskleider als Halloween-Kostüme nutzen

Sie habe mit dem Beitrag versucht, „etwas Lustiges zu zaubern“. Dass die Resonanz so sein würde, hatte Jammer-Schliewe nicht erwartet. Mehr als 300 Mal wurde der Beitrag geliked, fast 80 Mal kommentiert. Teilweise hat die Community kommentiert, dass sie den Beitrag sehr lustig und den Humor toll findet. Was sich auch gezeigt hat: Mit ihrem Problem ist sie nicht alleine. Mehrere Frauen kommentierten, dass sie auch noch ein Kleid im Schrank hängen hätten und nicht wüssten, was sie damit machen sollten. Eine Facebook-Nutzerin fragte, ob sie sich nicht zusammentun und die Kleider verbrennen sollen. „Es ist echt schön, dass dabei so eine Verbundenheit entstanden ist und ich die Menschen zum Lachen bringen konnte“, freut sie sich. Viele fragten sich auch, wieso sie nicht selbst auf die Idee gekommen seien, die Kleider so loszuwerden.