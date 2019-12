Frau sucht Mann aus Monheim : „Mann ohne Haare mit großen Händen und Füßen gesucht!“

Düsseldorf Eigentlich gilt Freitag der 13. als Pechtag. Für eine Düsseldorferin könnte er sich jedoch in einen Glückstag verwandeln. Sie lernte an jenem Tag in einer Warteschlange einen Mann aus Monheim kennen. Jetzt sucht sie nach ihm.

45 Minuten standen Sie und Er in einer langen Warteschlange in der der Sparkassenfiliale an der Berliner Allee in Düsseldorf. Irgendwann kam es zum kurzen Gespräch. Nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal. Vermutlich worüber man sich so unterhält: Über diese langen Warteschlangen, die dauernd vorkommen, weil es immer weniger Filialen gibt. Über das nass-kalte Wetter dieser Tage und natürlich über Freitag, den 13., den Unglückstag.

Was auch immer es war, für Sie jedenfalls hat es gereicht, um Ihn nun per Plakat zu suchen. „Wanted!!! Ich möchte dich wieder sehen!“, steht in dicken weißen Buchstaben auf rotem Papier. Dann folgt eine Beschreibung des Mannes: „Mann aus Monheim ohne Haare mit großen Händen und Füßen gesucht!“

Eine Passantin hat das Plakat fotografiert und auf Facebook gepostet. Inzwischen wurde es 128 Mal geteilt, auch in verschiedene Städtegruppen.

Auf dem Plakat beschreibt Sie auch, was Sie über Ihn durch die Gespräche weiß: „Du wohnst in Monheim, hast eine Schwester, die letzte Woche für Dich zur SSK in Monheim gefahren ist und Freitag der 13. ist eigentlich Dein Glückstag.“

Für seine Rückmeldung hat Sie extra eine eigene Mailadresse angelegt: warteschlangenglueck@gmx.de.

