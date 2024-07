Amtsgericht Düsseldorf Frau soll Hundewelpen getötet haben

Düsseldorf · Im November 2023 soll eine 71-jährige Düsseldorferin den Wurf ihrer Pinscher-Hündin einfach in eine Plastiktüte gesteckt und alle vier Hundebabys in einer Mülltonne entsorgt haben. In einem Gespräch mit dem Tierschutz gab sie an, sie habe die Hundewelpen zunächst für den Nachwuchs von Mäusen gehalten.

04.07.2024 , 14:44 Uhr

Die Angeklagte wird zur nächsten Verhandlung von der Polizei vorgeführt. Foto: RP/Susanne Genath

Von Wulf Kannegießer