Auseinandersetzung in Düsseldorf Frau soll Achtklässler an S-Bahnhof im Gesicht verletzt haben

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Schülern der Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule und zwei Frauen im Alter von 37 und 41 Jahren am S-Bahnhof Rath-Mitte ist am Mittwochmorgen ein Achtklässler im Gesicht verletzt worden. Die beiden an dem Streit beteiligten Frauen konnten wenig später am Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen werden. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung wurden eingeleitet. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag.