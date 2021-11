Amtsgericht Düsseldorf : Frau sucht mit Feuerzeug nach Ratte im Kühlschrank – Großbrand

Die Ratte hatte ich offenbar im Kühlschrank versteckt. Ihr gelang die Flucht aus der Erdgeschosswohnung. Foto: dpa/Arno Burgi

Düsseldorf Monatelang hörte eine Frau in ihrer Düsseldorfer Wohnung komische Kratzgeräusche aus der Küche. Bis die ihren Kühlschrank auf den Balkon schaffte und an der Rückwand mit einem Feuerzeug nachsah. Mit fatalen Folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kann sich eine Ratte heimlich in einer voll gepackten Messi-Wohnung einnisten, dann darf sie sich dort als Gewinner fühlen. Nur für die Mieterin (53) begann damit vor rund einem Jahr ein Nervenkrieg, der sie offenbar an den Rand der Verzweiflung – und den Fall am Freitag sogar vor das Amtsgericht in Düsseldorf brachte. Denn um das Nagetier aufzuspüren, hatte die Frau ihren Kühlschrank abgerückt und mit einem Feuerzeug auf der Rückseite nachsehen wollen, ob sich die Ratte im Dämmmaterial versteckt hielt. Die Folge: Der Kühlschrank fing Feuer, durch Rauch und Flammen entstanden rund 50.000 Euro Sachschaden. Dafür war die Mieterin jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung angeklagt. Doch zum Prozess ist sie nicht erschienen.

Nächtliches Kratzen, Scharren und laute Nage-Geräusche der Ratte ließen die 53-Jährige offenbar wochenlang nicht zur Ruhe kommen. Bis sie sich im Oktober 2020 entschloss, dem ungebetenen Untermieter in ihrer Erdgeschosswohnung in einem östlichen Stadtteil Düsseldorfs den Garaus zu machen. Dazu rückte sie ihren Kühlschrank (mit der Rückwand voran) auf den Balkon, entdeckte dann im Dämmstoff oberhalb des Kühlaggregats ein ausgefranstes Loch – und glaubte, der lästigen Ratte endlich auf der Spur zu sein.

Um zu überprüfen, ob sich das Nagetier möglicherweise noch in der Kühlschrankdämmung befand, habe sie die Öffnung mit einer Feuerzeugflamme ausleuchten wollen, gab sie später an. Doch diese Idee war genauso abstrus, als ob sie versucht hätte, den Kühlschrank mit Hilfe einer brennenden Kerze abzutauen: Das Gerät fing sofort Feuer, alle anderen Mieter im Haus gerieten dadurch in erhebliche Gefahr.