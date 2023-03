Gefährliche Attacke im Düsseldorfer Hauptbahnhof Frau greift Minderjährige mit Kampfkunst-Waffe an

Die Bundespolizei hat eine 29 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Sie stand nach Angaben der Ermittler unter Alkohol und soll im Düsseldorfer Hauptbahnhof mit einem gefährlichen Gegenstand eine Minderjährige attackiert haben. Zeugen verhinderten Schlimmeres. Die Frau griff die Minderjährige am Freitagabend mit einem Kubotan an – der gefährliche Gegenstand wird in verschiedenen Kampfsportarten im Nahkampf verwendet.