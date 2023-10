Fall am Amtsgericht Düsseldorf Dackel biss mehrfach zu – Hundehalterin akzeptiert Bußgeld nicht

Schon im Mai 2019 sei es zu einem Vorfall gekommen. Und dann erneut im Herbst 2021 und im April vergangenen Jahres. In diesen beiden Fällen soll sich jener Hund jeweils in die Wade von Passanten verbissen haben. Weil die Tierhalterin gegen die Geldstrafe aber Einspruch erhoben hat, will ein Amtsrichter jetzt am Montag (23. Oktober) über den Fall verhandeln.