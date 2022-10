„Das Auto kann fast überall stehen“ : Düsseldorferin ist auf der Suche nach ihrem geparkten Auto

Düsseldorf Eine Frau aus Gerresheim wollte zum Nordfriedhof fahren und dort parken. Einen freien Stellplatz suchte sie vergeblich und verirrte sich schließlich bei der Suche auf Düsseldorfs Straßen. Seit mehr als einer Woche ist der Kleinwagen unauffindbar.

Eigentlich hatte die Mutter von Betty Kieß alles genau geplant: Sie wollte am Donnerstag, 13. Oktober, mit ihrem Auto zu einer Beerdigung zum Nordfriedhof fahren. Anschließend wäre sie von einem Shuttle-Service in den Industrie-Club zum Mittagessen gebracht worden. Doch schon vor der Begräbnisfeier nahm der Tag eine schicksalhafte Wendung, denn am Nordfriedhof war einfach kein freier Parkplatz zu finden. Irgendwann entdeckte die Gerresheimerin einen Stellplatz. Wo dieser sich befindet, das weiß sie allerdings heute nicht mehr. Ihr Auto ist seit mehr als einer Woche dort geparkt – und für sie unauffindbar.

Den aktuellen Standort einzugrenzen sei schwierig, erklärt Betty Kieß. „Das Auto kann fast überall in Düsseldorf stehen“, sagt sie. Ihre Mutter sei auf der Suche nach einem Parkplatz durch viele Düsseldorfer Straßen gefahren, das Navi habe ausgerechnet an diesem Tag nicht funktioniert. Die Beerdigung, zu der sie eigentlich unterwegs war, verpasste die Seniorin. Und auch zum Mittagessen in den Industrie-Club schaffte sie es nicht. „Meine Mutter kam erst abends im Industrie-Club an“, so Kieß. Insgesamt sei die Gerresheimerin an dem Tag rund 42.000 Schritte gelaufen, um zum Industrie-Club an der Elberfelder Straße zu gelangen und bei der anschließenden Suche nach ihrem Auto.