Nach der Insolvenz in Düsseldorf Franzen vertraut auf Zusagen von Centrum

Die Familie Franzen geht fest davon aus, dass sie 2024 an der Schadowstraße 26 in ihr neues Geschäfts- und Bürohaus einzieht. „Man hat uns versichert, dass unser Projekt und die anderen Vorhaben der Centrum-Gruppe in der Düsseldorfer Innenstadt nicht unter der Insolvenz leiden werden“, sagt Geschäftsführer Peter Franzen im Gespräch mit unserer Redaktion. Er sehe keinen Grund, daran zu zweifeln. Bislang habe sich Centrum als seriöser und vertrauenswürdiger Partner erwiesen. „Heute Morgen habe ich Informationen von der Baustelle an der Schadowstraße erhalten. Dort ist das Fundament für den Kran gegossen worden.“