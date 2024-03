Umbenennung historischer Plätze und Straßen Wie jetzt mit Franz Jürgens umgegangen wird

Die Stadt plant, alle nach Franz Jürgens benannten Straßen, Schulen und Plätze im Stadtgebiet umzubenennen. Das geht aus einer Vorlage hervor, über die der Rat am 21. März beschließt. Zuvor wurden die Pläne auch den Bezirksvertretungen 1 und 3 vorgestellt, in denen sich Orte befinden, die nach dem ehemaligen Kommandeur der Schutzpolizei in Düsseldorf benannt wurden. Betroffen sind neben der Franz-Jürgens-Straße in Golzheim auch der Jürgensplatz in Unterbilk sowie das Franz-Jürgens-Berufskolleg in Bilk. Auch für den Gedenkstein der Widerstandsgruppe „Aktion Rheinland“ und das Ehrengrab Jürgens’ auf dem Nordfriedhof sind Maßnahmen geplant.