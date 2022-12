Düsseldorf Das Schorn ist zurück

Sicherlich, in den vergangenen Jahren habe er immer genug zu tun gehabt. Er hat seiner Lebensgefährtin Claudia Marliani beim Aufbau ihres Restaurants Marli an der Kaiserswerther Straße geholfen. Er hat sich weitergebildet – meistens in Sachen Wein – und hat neben altbekannten auch immer wieder neue Weingüter besucht. „Ich war in der Karibik; ich bin viel gereist.“ Doch jetzt geht er noch mal neue Wege, nachdem er 2009 sein Restaurant seinem Ex-Schwiegersohn Marcel Schiefer übergeben hatte, der es zunächst erfolgreich mit Schorns Tochter Anne führte. Die Ehe ging schief. Der Schwiegersohn, der sogar einen Stern erkochte, schloss das Restaurant, das er bei seinem Schwiegervater gepachtet hatte. Schiefer gab noch ein kurzes Intermezzo mit einem neuen Restaurant, ist aber inzwischen aus der Gastroszene gänzlich verschwunden. Aber der Schorn kocht wieder. „Nicht ganz“, sagt er, „ich mach‘ mehr den Clown“, fügt er scherzend hinzu und meint damit, dass er abends im Restaurant steht und nicht in der Küche.