Grande Fête Française mit alten Schätzchen Frankreichfest mit 150 Oldtimern auf dem Burgplatz

Eingebettet in das 21. Düsseldorfer Frankreichfest findet Anfang Juli die 20. „Tour de Düsseldorf“ statt, die jedes Jahr zahlreiche Liebhaber automobiler Raritäten nach Düsseldorf lockt. 150 französische Oldtimer von seltenen Vorkriegs-Klassikern bis zu Modellen aus den 1980er-Jahren werden am 1. Juli am Burgplatz gemeinsam zu einer etwa 120 Kilometer langen Rallye an den Niederrhein starten. Von dort geht es zur mittelalterlichen Burg Kempen und über eine landschaftlich schöne Niederrhein-Strecke zur Fotostation auf Gut Gnadental in Neuss und weiter zurück zum Burgplatz, wo die Teilnehmer am frühen Nachmittag zurückerwartet werden. „Das ist keine Fahrt auf Zeit. Die Teilnehmer sollen Spaß haben und gemütlich fahren“, sagt Bettina Schönherr von der Destination Düsseldorf (DD), die die Rallye veranstaltet.