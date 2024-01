Reiner Tisch im Uerige Warum Frank Küster lieber Jubiläum statt Abschied feiert

Dieser Esprit, die Qualität der Gedanken, die Umsetzung in Satirisches und „immer alles neu“, wie Küster bei jedem seiner Uerige-Kultauftritte versichert, brachte ihm ein treues Stammpublikum ein, das das Format auch die Corona-Krise überstehen ließ. So gab es Freiluft-Vorstellungen mit begrenzter Zuschauerzahl auf dem Sportplatz des BV 04, auf der Rennbahn oder im Volksgarten. „Ich musste Haftpflichtversicherungen abschließen und habe bei den Aufführungen teilweise drauf gezahlt“, erinnert sich Küster. „Da wäre es fast soweit gewesen, dass der endgültige Abschiedssong erklungen wäre.“ Nicht nur das zeigt, dass Küsters Herz am „Reinen Tisch“ hängt, denn seit kurzem ist er auch noch sein eigener Roadie, baut zusammen mit der „Original Reiner Tisch-Kammerbigband“ Andreas Hirschmann (E-Piano) und Marcel Richard (Drums) die Bühne im Uerige auf, richtet die Übertragungstechnik ein und stellt das Bühnenlicht an die richtige Position.