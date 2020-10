Zu den Gästen gehören traditionell viele Politiker – hier im Bild (v.l.) : Olaf Lehne (CDU-Landtagsabgeordneter) und Stefan Engstfeld (Landtagsabgeordneter der Grünen, trat zur OB-Wahl in Düsseldorf an) mit Kommunikationsberaterin Christina Begale, die lange das OB-Büro von Joachim Erwin in Düsseldorf leitete, und dessen Tochter, der Landtagsabgeordneten Angela Erwin (CDU).