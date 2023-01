Ausstellung in Düsseldorf Fotos zeigen den Hunger nach Menschlichkeit

„Ich war fünf Jahre im Camp Diavata – es war furchtbar. Es war kein Zuhause, keine Heimat“, sagt die 17-jährige Wakili. „Ich ging zwar zur Schule, aber es gab nur wenige Bildungsangebote, wir wurden kaum beachtet. Nur einige nicht-staatliche Organisationen haben Bildungslehrgänge für uns angeboten, wie Sprachkurse, Kunst oder eben den Fotokurs“, erzählt Wakili. Seit sechs Monaten lebt sie in Deutschland und war nun bei der Ausstellungseröffnung in Golzheim dabei. Die evangelische Landessynode zeigt in der Fotoausstellung unter der Überschrift „HOPE – HoffnungBewegt!“ die Aufnahmen der Mädchen und Frauen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und dem Iran. In den Fotos wird die ganze Kraft, die Energie, das Talent, die Trauer, das Leben, die Hoffnung sichtbar, die in ihnen steckt und sie antreibt.