Düsseldorferin ist für Wedding King Award nominiert Jana Merker möchte Deutschlands beste Hochzeitsfotografin werden

Wenn sie die Paare am Tag der Trauung begleitet, fühlt sich Jana Merker oft wie „ein unsichtbarer Freund“. „Ich bin stille Beobachterin und gleichzeitig immer ein Teil der Gesellschaft“, erklärt die 32-Jährige. Schließlich sei an dem besonderen Tag fast niemand so nah an dem Brautpaar wie sie. „Die Hochzeitsfotografie lebt von Emotionen und der Geschichte des Paares“, so Merker. Und diese berühre sie manchmal so sehr, dass sie selbst schon hinter der Kamera mit Braut, Bräutigam und den Gästen weinte. „Letztes Jahr hat eine Braut zum Beispiel plötzlich das Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen“, erinnert sich die Düsseldorferin. „Dann hat sie angefangen, für ihren Mann zu singen.“ Nie zuvor habe die Frau öffentlich gesungen, niemand habe gewusst, dass ihr Gesang so schön sei.