Spendenaktion in Düsseldorf Fortuna-Kapitän und Künstler unterstützen die Bürgerstiftung

Ein großes Anliegen des Fotokünstlers Wolfgang Sohn ist, Kunst in den urbanen Raum zu bringen, so wie er das in diesem Jahr mit der Fotokunstausstellung „Open Space Gallery“ am Düsseldorfer Carsch-Haus getan hat. Die 63 Bilder, die dort am Bauzaun ausgestellt wurden, werden im Rahmen der Aktion der Bürgerstiftung Anfang des kommenden Jahres versteigert. „Kunst und Kultur können Brücken bauen, Verständnis fördern und neue Perspektiven eröffnen“, sagt der Kurator.