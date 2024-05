Rückspiel der Relegation in der Arena Zwischen Anspannung und Euphorie – Fortuna-Fans feiern in der Altstadt

Für viele Fans der Düsseldorfer Fortuna, die sich am Montag frühzeitig in Richtung Merkur Spiel Arena aufmachten, begann die heiße Phase im alles entscheidenden Kampf um die Rückkehr in die Erste Liga mit einer kühlen und vor allem nassen Dusche von oben. Denn die angekündigten Schauer machten, anders als von so manchem erhofft, keinen Umweg um die einem möglichen Aufstieg entgegen fiebernde Landeshauptstadt.