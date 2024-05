Partystimmung beim 3:0 Fortuna-Fans in der Altstadt bejubeln Sieg gegen den VfL Bochum

Düsseldorf · Viele begeisterte Anhänger haben am Donnerstagabend in der Altstadt beim ersten Relegationsspiel in Bochum mitgefiebert. Mit dem Ergebnis hatten so einige Fans nicht gerechnet. Ein Bericht aus dem Freudentaumel.

23.05.2024 , 23:35 Uhr

9 Bilder Fortuna-Fans feiern in der Altstadt den 3:0-Sieg 9 Bilder Foto: Julia Hallmann

Schon eine Stunde vor Anpfiff waren bei bestem Wetter viele Plätze vor den Kneipen in der Düsseldorfer Altstadt belegt, die das Relegationsspiel Fortuna gegen VfL Bochum übertrugen. (Und das waren einige.) Viele Fans zeigten sich da schon vorsichtig optimistisch: „Die Fortuna ist eine Dramaqueen, die wird das nicht sofort klar machen“, sagte beispielsweise Stefan, der auf der Ratinger Straße mitfieberte. Ähnlich sah das auch Marc, der mit Freunden das Spiel auf einer großen Leinwand an den Kasematten verfolgte: „Die Fortuna macht es sich nie einfach. Deshalb tippe ich auf ein Unentschieden. Aber am Montag machen wir das Ding klar.“ Die vorsichtigen Fans wurden schnell eines Besseren belehrt. Bereits vor der Halbzeit fiel das erste Tor und löste einen wahren Jubelsturm unter den Zuschauern, aber auch eine große Erleichterung aus. „Wir liegen vorne, was will man mehr“, freute sich Heiko. Und Petra jubelte schon einmal optimistisch: „Wir sind wieder erstklassig!“ Denn für sie ist klar: „Zuhause macht die Fortuna das am Montag sowieso perfekt.“ Die größte Fanansammlung in Düsseldorf gab es im Henkel-Saal im Schlösser Quartier in der Altstadt. Knapp 800 Fans fieberten dort mit. Zuvor waren für das Public Viewing alle kostenlosen Karten vergriffen, wie die Veranstalter mitteilten. Schon früh tobte der Saal beim ersten Tor für die Fortuna. Bis zum zweiten Tor war die Anspannung noch spürbar, danach wurde dort, aber auch in vielen anderen Sälen nur noch ausgelassen und friedlich gefeiert. Fan-Gesänge, springende Fans und Jubel: Die rot-weißen Fans feierten das fulminante 3:0. Am Montag, 27. Mai, steht nun die endgültige Entscheidung über einen Aufstieg an. Fortuna Düsseldorf empfängt Bochum in der Merkur Spiel-Arena. „Dann wird gewonnen“, ist sich Daniel sicher. Und Klaudia ergänzt: „Das haben wir uns einfach verdient!“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Fortuna-Fans feiern in der Altstadt den 3:0-Sieg

(hal/anbu)