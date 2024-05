Jubel-Bilder aus Düsseldorf Fortuna-Fans feiern in der Altstadt den 3:0-Sieg

Viele Düsseldorfer haben am Donnerstag in der Altstadt beim ersten Relegationsspiel mitgefiebert. Schon eine Stunde vor Anpfiff waren bei bestem Wetter viele Plätze vor den Kneipen in der Düsseldorfer Altstadt belegt. Noch vor der Halbzeit gab es mit dem ersten Tor einen Grund zu jubeln.