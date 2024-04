Düsseldorfer Professor forscht zur Darmgesundheit Warum wir Ballaststoffe nicht mehr optimal verwerten – und welche Folgen das hat

Diese Darmflora (Wissenschaftler sprechen vom Darmmikrobiom) besteht aus Billionen von Mikroben, meist Bakterien, die unsere Nahrung zerlegen und verwerten. Jeder Mensch hat ein individuelles Mikrobiom, ähnlich wie ein Fingerabdruck. Doch an den Ballaststoffen scheitern die Mikroben. „Zellulose ist schwer zu verdauen, weil sie unlöslich ist“, erklärt der Experte. Man müsse sich das so vorstellen: Ballaststoffe im Darm sind wie ein Baumstamm in einem Swimmingpool. Sie werden nass, aber sie lösen sich nicht auf. Zwar stammt von Wissenschaftlern in Israel, mit denen der Düsseldorfer Evolutionsbiologe kooperiert, die Erkenntnis, dass es sehr wohl Bakterien (mit dem klingenden Namen Rumicococcus) gibt, die in der Lage sind, die Zellulose in Ballaststoffen zu knacken und in Nährstoff-Moleküle zu verwandeln. Aber kurze Zeit später verkündeten sie die Einsicht, dass diese speziellen und äußerst gesunden Bakterien aus der menschlichen Darmflora mehr und mehr verschwinden.