Nach illegaler Baumfällung in Düsseldorf Grüne und SPD stellen klare Forderungen

Die alte Rotbuche liegt seit ihrer Fällung vor rund drei Wochen weiterhin in der Baugrube. Laut Anwohnern der Leostraße wurde der Baum in einer „gezielten Nacht- und Nebelaktion“ gefällt. Auf dem Nachbargrundstück wurde auch am Mittwochvormittag weiterhin an dem Neubauprojekt weitergearbeitet. Nachdem die Fällung bereits in der vergangenen Woche Thema im Stadtrat war, wird sich auch die Bezirksvertretung 4 in ihrer nächsten Sitzung ein weiteres Mal mit ihr beschäftigen. In ihrer März-Sitzung hatten die Bezirkspolitiker von der Verwaltung die Auskunft erhalten, dass der Antrag für die Fällung der gesunden Buche abgelehnt worden ist.