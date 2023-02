Fritz-Milster-Weg in Düsseldorf Forderung nach Parklaternen in Lörick

Anwohner Stephan Mütz und seine Mitstreiter, darunter auch Hundehalter, können das Argument Lichtverschmutzung nicht nachvollziehen. Die Sicherheit des Menschen müsse doch eher im Vordergrund stehen, und weil der Weg sowohl von Fußgängern als auch von Radfahrern gerne benutzt werde, müsse eine Beleuchtung her (am besten auch eine räumliche Trennung von Fußgänger- und Radweg) – auch weil es schon Überfälle gegeben habe. Dass der Park stark frequentiert ist, das führte auch schon die CDU in ihrem Antrag auf und nannte zwei Gründe dafür. Erstens: Die anliegende Grundschule Lörick sei nun vierzügig aufgestellt und einer der Hauptwege zur Schule führe über den Fritz-Milster-Weg. Zweitens: Die Kinder der Kita an der Stürzelberger Straße, die zurzeit ausgebaut wird und sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe befindet, würden unter anderem von den Eltern durch den Park zur Kita gebracht beziehungsweise abgeholt oder gingen ab einem entsprechenden Alter allein. „Außerdem ist wegen des Spielplatzes immer was los und auch viele Senioren aus dem Awo-Pflegeheim sind hier unterwegs. Deshalb kann ich nicht verstehen, warum die Stadt nichts unternimmt“, sagt Mütz. Unterstützung erhält er von Anwohnerin Sabine Weinert. Sie berichtet: „Meine achtjährige Tochter traut sich immer noch nicht alleine durch den Park.“ In der Dunkelheit sei es einfach „zu gruselig“.