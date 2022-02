Corona-Pandemie : Düsseldorf fordert Hilfe vom Land bei Überprüfung der Impfpflicht

Das Gesundheitsamt an der Kölner Straße in Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Das Gesundheitsamt könne diese Aufgabe nicht auch noch übernehmen, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller. An den städtischen Impfstellen können über 70-Jährige auch ihre zweite Auffrischungsimpfung bekommen.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat die Ungewissheit bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab dem 16. März in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gilt, kritisiert. Es sei immer noch nicht klar, wer diese überprüfen soll. Er forderte, dass die Landesverwaltung diese Aufgabe übernimmt. Die Gesundheitsämter seien überlastet und könnten das nicht schultern. Sollte das Land die Aufgabe dennoch an die Kommunen übertragen, so Keller am Freitag, müsse die Landesverwaltung die Gesundheitsämter personell unterstützen.

Die Impfquote in der Landeshauptstadt ist im Bundesvergleich hoch: Fast 84 Prozent der Menschen in Düsseldorf sind laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein vollständig geimpft – etwa zehn Prozent mehr als deutschlandweit. 78 Prozent der Geimpften haben bereits eine Auffrischung bekommen. In absoluten Zahlen sind das mehr als 1,42 Millionen Impfungen, die bislang in Düsseldorf verabreicht wurden. 518.729 Personen sind vollständig geimpft, 362.923 bereits geboostert. An den städtischen Impfstellen können über 70-Jährige nun auch ihre zweite Auffrischung bekommen. Niemand werde abgewiesen, sagte Stadtdirektor und Kristenstabschef Burkhard Hintzsche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht auf 1622,3 (Vortag: 1735,6) gesunken. Seit Beginn der Pandemie wurde bei insgesamt 102.698 (+1694) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Aktuell sind rund 42.200 Personen infiziert. 681 (+4) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

Angesichts der hohen Infektionszahlen ist die Lage auf den Intensivstationen vergleichsweise ruhig. Doch die Normalstationen füllen sich. 316 Covid-Patienten werden derzeit in Düsseldorfer Kliniken behandelt, das sind 56 mehr als vor einer Woche. Davon liegen 38 Personen auf den Intensivstationen, 29 werden beatmet.