Verpackungen, Prospekte & Co. So arbeitet eine Foodstylistin

Düsseldorf · In einem Studio in Unterbilk kreiert Sylvia Hartmann Fotos für Verpackungen, Kochbücher und Prospekte. Ihr Modell: Essen. Mit welchen Tricks sie arbeitet und was der Fortschritt von Künstlicher Intelligenz für ihren Job bedeutet.

06.09.2023, 05:15 Uhr

Foodstylistin Sylvia Hartmann an ihrem Arbeitsplatz – im Fotostudio in Unterbilk. Gemeinsam mit Fotograf Jörg Letz kreiert sie hier Food-Bilder und -Videos. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Helles Scheinwerferlicht fällt auf die graue Tischplatte. Darauf: ein einzelner, schwarzer Teller mit einem Nudelgericht. Eine rote Chilischote daneben und etwas Grünzeug on top geben dem Stillleben den letzten Schliff. Zum Anbeißen sieht das aus. Sylvia Hartmann aber ist noch nicht zufrieden: Vorsichtig beugt sie sich über den Teller, rückt mit einem Stäbchen eine der Nudeln zurecht, gibt mit einer Spritze etwas Soße hinzu. Alles muss perfekt sitzen. Erst dann drückt der Fotograf ab. Zack. Foto im Kasten.