Umwelt Förderung für Balkonsolaranlagen startet erst im März

Geplant war, dass Förderanträge für eine hundertprozentige Kostenübernahme von sogenannten Balkonsolaranlagen für Haushalte mit geringem bereits am 10. Februar hätten gestellt werden können. Dafür hätte der Umweltausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag die entsprechende Verwaltungsvorlage beschließen müssen. Umweltdezernent Jochen Kral hatte die Pläne für Förderung bereits am Mittwoch gemeinsam mit Sabine Tüllmann (Bürgerstiftung Düsseldorf) und Friederike Behrends (Postcode Lotterie) vorgestellt und zeigte sich zuversichtlich, dass das Programm bald starten könnte.